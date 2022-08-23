جدري القرود يتفشى في الولايات المتحدة

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في ولاية وايومنغ، أن جدري القردة اكتشف في الولاية أيضا، وبهذا يكون المرض قد انتشر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

وجاء في بيان المكتب "اكتشفت في ولاية وايومنغ، أول إصابة بجدري القردة لدى أحد سكان مقاطعة لارامي".

ووفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت رسميا 15433 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة الأمريكية، معظمها في ولايتي نيويورك 2910 وكاليفورنيا 2663، وهناك عشر ولايات لا يتجاوز عدد الإصابات فيها 10.

ووفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت رسميا 15433 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة الأمريكية، معظمها في ولايتي نيويورك 2910 وكاليفورنيا 2663، وهناك عشر ولايات لا يتجاوز عدد الإصابات فيها 10.