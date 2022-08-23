رونالدو يوجه رسالة لجمهور يونايتد عقب إسقاط ليفربول

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، رسالة إلى جمهور الشياطين الحمر، عقب الفوز على ليفربول بنتيجة 2-1، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.



ونشر رونالدو، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة له عقب المباراة، وكتب عليها: "أحسنتم.. شكرا على دعمكم في أولد ترافورد".



وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، هذا الصيف، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.



يذكر أن رونالدو ظل على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، ولم يشارك سوى في الدقيقة 86.



ويحتل الشياطين الحمر المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط فقط.