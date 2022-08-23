"الشرطة المجتمعية بغزة" تُنهي 5 خلافات مالية في عدد من المحافظات

أنهت دوائر وأقسام الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة "5" خلافات مالية حول معاملات تجارية وقضايا ميراث بين عدد من المواطنين.

وفي التفاصيل، أنهى قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرطة المعسكرات في محافظة الوسطى خلافاً مالياً بين مواطنين حول ثمن منزل بقيمة "140" ألف دولار، وذهب بقيمة "5" آلاف دينار أردني، بعد توافق الطرفين على الحل الودي وإنهاء الخلاف وكتابة سند وإقرار بالمبلغ.

من جانبه، أنهى قسم الشرطة المجتمعية في مركز شرطة دير البلح في محافظة الوسطى خلافاً مالياً على قطعة أرض بقيمة "28" ألف و500 دينار بين مواطنٍ وعدد من الورثة, حول وجود خلاف على مساحة قطعة أرض، مشيرةً إلى أنها أنهت الخلاف بعد توافق الأطراف على إحضار مسّاح أراضي لترسيم حدود قطعة الأرض.

وفي محافظة خانيونس، أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس، قسم مركز غرب خانيونس خلافاً مالياً بقيمة "30" ألف شيكل بين مواطنين على خلفية معاملات تجارية، مشيرةً إلى أنه تم تسوية الخلاف والتنازل عن الشكوى حسب الأصول.

وفي محافظة رفح، أنهت الشرطة المجتمعية بالمحافظة خلافين ماليين الأول حول دين شرعي بقيمة "22" ألف دولار, والثاني حول سيارة بقيمة "7" آلاف و"200" دولار, جمعت خلالهما أطراف الخلافين وتم التوصل لحل بينهم.