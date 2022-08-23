"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء 24 أغسطس

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (24 أغسطس):

وبينت الهيئة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء المتبقية من الحافلة الثامنة، والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/30)هنـــــــــــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32)هنــــــــــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مؤكدة أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الهيئة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.