الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية و6 مسيرات وتدمير عدد من المواقع العسكرية الأوكرانية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:10 م
23 اغسطس 2022
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية و6 مسيرات وتدمير عدد من المواقع العسكرية الأوكرانية
اعلان اسفل صورة الخبر

أفادت وزارة الدفاع الروسي في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا بإسقاط مقاتلة أوكرانية Su-27 و6 مسيّرات وتدمير عدد من المواقع العسكرية الأوكرانية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع: 

-أكثر من 75٪ من منطقة مارينكا بات تحت سيطرة القوات المتحالفة وعلى وشك تحريرها بالكامل.

- في اتجاه خيرسون-نيكولاييف، تم تدمير وحدات من اللواء الأوكراني الثامن والعشرين، ووصلت القوات المتحالفة إلى حدود منطقة نيكولاييف، كما يستمر تطويق مجموعة القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا.

- تم تحرير منطقة كومسومولسكوي.

- في منطقة كوديما، تم محاصرة وحدة النخبة من القوات الأوكرانية الكتيبة 214 "OPFOR" من ثلاث جهات.

- في منطقة أرتيموفسك، تقدمت قوات التحالف وباتت بالقرب من زايتسيفو.

-تعرضت إحدى كتائب اللواء الأوكراني 66 لخسائر فادحة في منطقة نوفوميخيلوفكا دونيتسك، وسط هروب كبير لأفراد من الجيش الأوكراني.

- تم تدمير مجمع الرادار المضاد للبطاريات الأمريكية الصنع بالقرب من قرية روغان بمنطقة خاركوف.

-تم إصابة نقاط انتشار ألوية الهجوم الجوي والمحمولة جوا الأوكرانية في منطقتي سلافيانسك وكونستانتينوفكا، وتم تصفية ما يصل إلى 200 من المتطرفين.

-تدمير مدافع هاوتزر M777 الأمريكية في منطقة مارغانيتس في منطقة دنيبروبتروفسك

-تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "Su-27" وست طائرات بدون طيار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

متعلقات