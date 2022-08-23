فيرنانديز: لن أكشف أسرار رونالدو

تحدث البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن مستقبل زميله كريستيانو رونالدو، مهاجم الشياطين الحمر.



وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، هذا الصيف، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال فيرنانديز، في تصريحات لشبكة "Eleven Sports" البريطانية: "قد أعرف شيئا أو أكثر عن مستقبل رونالدو، لكن لن أكون الشخص الذي سيتحدث عن هذه الأمور".



وأضاف فيرنانديز: "رونالدو لاعب في مانشستر يونايتد بالوقت الحالي.. إنه هادئ، وسيتحدث قريبا كما قال عن مسألة إذا كان سيغادر أو سيبقى".



يذكر أن رونالدو ظل على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يشارك سوى في الدقيقة 86.