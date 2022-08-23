منتدى الصيدلي تستنكر الاعتداء على الصيدلاني د. عبد الناصر جاسر بمنزله

استنكر منتدى الصيدلي الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات المهنية، اليوم الثلاثاء 23/8/2022، الحادث المؤسف الذي تعرض له الزميل الصيدلاني د. عبد الناصر جاسر (نقيب صيادلة فلسطين) وذلك في منزله ليلة أمس الأحد الموافق 2022/8/21م.

وأشار المنتدى إلى قيام لص بالاعتداء على الدكتور جاسر في البيت وتسبب في إصابة الدكتور عدة إصابات جسمية طفيفة.

وطالب منتدى الصيدلي الفلسطيني الجهات الرسمية والحكومية والنقابية بالوقوف جنباً الى جنب مع الدكتور المعتدى عليه واتخاذ العقوبة الرادعة في حق مرتكب الحادث المجرم.

وتمنى المنتدى، السلامة للزميل الصيدلاني د. عبد الناصر جاسر، والشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وطالب بضرورة متابعة الحادث ومعاقبة مرتكب الجريمة البشعة، والحفاظ على سلامة الصيادلة خاصة وجميع المواطنين الآمنين.

وأكد المنتدى، أن هذه التصرفات الفردية خارجة عن عادات أبناء شعبنا المحافظ وقيّمه الإسلامية والعرفية.