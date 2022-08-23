حقيقة وفاة الدكتور المصري مجدي يعقوب- سبب وفاة مجدي يعقوب من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها مؤخراً بعد أن انتشر خبر وفاة طبيب القلب المصري والمعروف عالميًا، وهذا أدى إلى إثارة الجدل في معظم دول العالم، حيث أن الطبيب مجدي يعقوب هو أشهر دكتور قلب وجراحة القلب بارع على مستوى العالم بأكمله، قام بإنقاذ حياة الكثير والكثير من الأطفال والكبار والشباب، حصل على العديد من الجوائز العالمية، ونال حب الكثير من شعوب العالم، لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على كشف حقيقة وفاة الدكتور المصري مجدي يعقوب- سبب وفاة مجدي يعقوب.

من هو مجدي يعقوب

إن طبيب القلب مجدي حبيب يعقوب من مواليد منتصف الثلاثينيات، حيث وُلد في يوم 16 نوفمبر عام 1935 م، من مواليد مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية، ومجدي يعقوب هو جراح قلب بارع وناجح عالميًا حقق العديد من عمليات القلب الناجحة في مصر وخارج مصر، وأيضًا بروفيسور مصري بريطاني، ومجدي يعقوب ولد لعائلة قبطية أرثوذكسية وأصوله مُنحدرة من محافظة المنيا.

حقيقة وفاة الدكتور المصري مجدي يعقوب

خبر وفاة الدكتور مجدي يعقوب ما هو إلا شائعة، وليست له أي أساس من الصحة حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة طبيب القلب المعروف المصري المعروف والناجح عالميًا مجدي يعقوب، وأُثير هذا الخبر جدلًا كبيرًا حيث قام البعض بتكذيبه والبعض الآخر كان يؤكد هذا الخبر، ولكن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة حيث قام مسؤول في مؤسسة مجدي لأمراض وأبحاث القلب بنفي هذا الخبر، وأكد أنها شائعة غرضها الفوضى ليس إلا، وأكد أن الدكتور مجدي يعقوب يتمتع بصحة جيدة.

ما هي الجوائز التي حصل عليها الدكتور مجدي يعقوب

إن طبيب القلب مجدي يعقوب حصل على العديد منة الجوائز، ولكن كان أهمها وأشهرها هي جائزة قلادة النيل العُظمى، وهذه الجائزة هي أسمى وأرفع درجة من درجات التكريم في مصر، ولا يتم منح هذه الجائزة إلا للأشخاص الذين قاموا بتقديم عمل مميز قام بالتأثير على حياة المصريين، كما تُمنح أيضًا لرؤساء الدول والمصريين الذين قاموا بعمل العديد من الأشياء فائقة التميز، فعلى سبيل المثال قد تم منحها للمصريين الذين حصلوا على جائزة نوبل.

لماذا عاد مجدي يعقوب إلى مصر

قام الدكتور مجدي يعقوب بالعودة إلى مصر في نهاية عام 2009 م، فقد قرر الرجوع إلى مصر والقيام بإنشاء مركز لجراحات القلب بمستشفى أسوان، وقال السبب وراء عودته إلى مصر هو إحساسه بأنه مُدين لبلده، وأن ما وصل إليه من مكانة رفيعة وعالية في عالم جراحات القلب يرجع إلى بلده الحبيب مصر.