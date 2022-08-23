مهجة القدس: الأسير أحمد موسى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم "18" على التوالي

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير المجاهد أحمد حسين داود موسى (44 عامًا) من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، ما زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (18) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأفاد الأسير أحمد موسى في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله بتاريخ 06/08/2022م رفضًا لاعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، كونه يعلم أن اعتقاله تعسفيًا، وتأكيدًا لمعرفته أن اعتقاله تعسفيًا أصدر ما يسمى الحاكم العسكري للمنطقة بحقه قرار اعتقال إداري بتاريخ 10/08/2022م لمدة أربعة أشهر. مضيفًا أنه أبلغ قوات الاحتلال بأنه مضرب عن الطعام والماء وأيضًا عن تناول الدواء.

وأوضح في الرسالة التي وصلت مهجة القدس أن مصلحة سجون الاحتلال نقلته قبل أسبوع من سجن عوفر إلى سجن عيادة الرملة بسبب سوء حالته الصحية، ويوم الخميس الماضي 18/08/2022م تم نقله إلى مستشفى كابلان حيث كان فاقدًا للوعي، وهناك تم إعطائه سوائل عبر الوريد، وعند استعادته للوعي ووجد أنه مربوط بالأجهزة، طلب من الممرضين إزالتها فورًا وتوقف عن أخذ أي شيء، ويوم الأحد الماضي 21/08/2022م تم إرجاعه إلى سجن عيادة الرملة، وهو متواجد حاليًا في قسم الزنازين.

وبخصوص ما حدث معه الأسبوع الماضي أثناء تواجده في محكمة عوفر الصهيونية لحضور ما يسمى محكمة تثبيت الاعتقال الإداري بحقه، فقال إنه لم يستطع الوقوف على قدميه وأغمي عليه وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى شعاري تسيدك، وهناك حاولوا إعطائه سوائل عبر الوريد لكنه رفض ذلك، ثم أعادوه إلى سجن عوفر ومن هناك تم نقله مباشرة إلى سجن عيادة الرملة.

وأشار في رسالته إلى أنه منذ يوم اعتقاله لم يأخذ دواء القلب، حيث أنه أجرى عملية قلب مفتوح وهو بحاجة ماسة إلى الدواء بشكل يومي. لافتًا إلى أنه مازال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام وأن مطلبه هو تحديد سقف اعتقاله الإداري والحصول على قرار جوهري بعدم تجديد اعتقاله بعد انتهاء الأمر الحالي.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد موسى من مواليد 15/09/1978م، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني خاض خلاله إضرابًا عن الطعام بتاريخ 28/02/2019م رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي، وعلقه بتاريخ 28/03/2019م بعد أن رضخت سلطات الاحتلال الصهيوني لمطالبه العادلة بإنهاء اعتقاله الإداري وتحديد سقفه والإفراج عنه تاريخ 03/06/2019م.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 06/08/2022م هو وشقيقه الأسير عدّال موسى وقررا الاثنان خوض إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري التعسفي حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحق شقيقه عدّال قرار اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، وللأسير عدّال اعتقال سابق في سجون الاحتلال حيث قضى 5 سنوات و3 أشهر بتهمة مقاومة الاحتلال. وينتمي الشقيقان أحمد وعدّال موسى لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.