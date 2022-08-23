تصريحات بن سلمان ترفع اسعار النفط في العالم !

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:30 ص
23 اغسطس 2022
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول إنتاج الذهب الأسود لمجموعة "أوبك+".

وزير الطاقة السعودي: لدى "أوبك+" إمكانية لخفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة

وبحلول الساعة 03:28 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 1% إلى 97.41 دولار للبرميل. في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% أيضا إلى 91.26 دولار للبرميل.

ويوم أمس صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن مجموعة "أوبك+" لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع التحديات، بما يشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.

 

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