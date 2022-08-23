اللواء أبو بكر: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأسرانا والمعتقلين بالسجون الاسرائيلية

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي ومؤسساته بتوفير الحماية الدولية لأسرانا ومعتقلينا المحتجزين لدى الاحتلال الاسرائيلي.

وحذر اللواء أبو بكر من تنفيذ ادارة سجون الاحتلال تهديداتها بحق أسرانا، والذين استأنفوا برنامجهم النضالي، بعد تنصل منظومة الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الاسيرة في مارس الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية.

وأعرب اللواء أبو بكر عن قلقه من الصمت الدولي تجاه الممارسات والتهديدات الاسرائيلية لأسرانا ومعتقلينا، علماً بأن برنامجهم مشروع، وهي حقوق منصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويجب محاسبة اسرائيل على حرمانهم منها، ولا يعقل ان تبقى هذه العنجهية والعنصرية والتطرف الصهيوني دون حسيب ولا رقيب، ولا يعقل ان يبقى هذا التفرد وكأن اسرانا ومعتقلينا فريسة لهذا الاحتلال البغيض.

ووجه اللواء أبو بكر تحياته لأسرانا ومعتقلينا وهم يخوضون موحدين هذه المعركة المصيرية، دفاعاً عن حقوقهم وانجازاتهم التي تحققت عبر مسيرة طويلة من النضال، واننا سنكون على تواصل مع ابطالنا وماجداتنا داخل السجون والمعتقلات على مدار الساعة، من خلال طاقم محامينا، والذي بدأ العمل ضمن حالة طوارئ منذ اعلان لجنة الطوارئ للحركة الاسيرة استئناف خطواتها.