أوروبا ترفض اتهام "إسرائيل" منظمات فلسطينية بـ"الإرهاب"

قالت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 23/8/2022، أن 17 سفيراً أوروبياً وصلوا إلى ما يسمى وزارة الخارجية "الإسرائيلية" واجتمعوا مع مسؤول كبير.

وأوضح السفراء أن "إسرائيل" فشلت في إقناعهم بشأن المنظمات الفلسطينية الستة التي أعُلن عنها أنها "إرهابية".

ووفق مصادر فلسطينية: "قال السفراء أنهم سيواصلون تمويل تلك المنظمات"، موضحين لممثل وزارة الخارجية أنه على الرغم من قرار إسرائيل إعلان بعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية كمنظمات إرهابية، إلا أنهم سيستمرون في تحويل الأموال إليها.

وكان وزير الحرب بيني غانتس قد أعلن، عن تصنيفه بشكل نهائي لثلاثة مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية" بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويشمل هذا القرار من جملة ذلك: "مؤسسات، اتحاد لجان المرأة، وبيسان، والضمير"، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ ضمن محددات القانون الإسرائيلي.

والجمعيات الثلاث هي من أصل 6 حظرها غانتس العام الماضي، إلا أنه وحسب بيان لوزارة الحرب، فإن هذه الجمعيات لم تقدم استئنافًا على القرار، بخلاف الجمعيات الثلاث الباقية.