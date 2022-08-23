تدريب عسكري مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وذلك وسط نشاط عسكري متزايد في آسيا والمحيط الهادي، في حين قالت تايوان إنها ردعت الجيش الصيني قبل 6 عقود، عندما قصفت قواته جزيرتين تايوانيتين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، مارتن ماينرز-في تصريح صحفي- إن الهدف من المناورات مع سول هو تعزيز التحالف بين البلدين والأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

في غضون ذلك، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن التدريبات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية تكتيكات استفزازية من الولايات المتحدة وحلفائها.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن واشنطن تعتزم نشر قوات إستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية في حال أجرت كوريا الشمالية اختبارا جديدا على الأسلحة النووية، وأن ذلك سيتسبب في مزيد من التوتر.

كما اتهم سكرتير باتروشيف الولايات المتحدة بالسعي لفرض عقوبات على الصين، وشبّه سياسة واشنطن تجاه تايوان والصين بالسياسة التي تتبعها في أوكرانيا.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة هي التي غيرت الوضع الراهن عبر مضيق تايوان، وداست على الخطوط الحمراء للصين ودمرت العلاقة بين بكين وواشنطن.

وقالت الخارجية الصينية إن واشنطن تدير ما وصفته بدبلوماسية الزوارق الحربية على أعتاب الصين، ومع ذلك سعت لشيطنة ردودها المشروعة.

وأضافت الوزارة أن واشنطن هي التي قامت بالاستفزازات أولا، وفرضت أزمة على الشعب الصيني كان من الممكن تجنبها.