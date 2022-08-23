الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في طولكرم

أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال المحرر علي محمد داود (28 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة قفين بمحافظة طولكرم.

وجاء اعتقال المحرر داوود بعد مداهمة منزله من قوات الاحتلال التي عاثت بالمنزل خراباً وتفتيش محتوياته، قبل أن تقوم باعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمعتقل علي داود هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات على فترتين، وهو شقيق الأسير علي داوود (36 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي الذي اعتقل بتاريخ 10-5-2022م، وقامت محكمة الاحتلال بتحويله للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تستهدف فيها المقاومة وقيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي.