شركة الكهرباء تصدر تنويهًا بشأن خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:32 ص
23 اغسطس 2022
كهرباء غزة
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أصدرت شرطة كهرباء غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا بخصوص خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة.

ونوهت كهرباء غزة –في بيان لها- إلى أن أعمال صيانة طارئة داخل الخط الاخضر تجريها شركة الكهرباء "الإسرائيلية" سيتم بموجبها  فصل خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2022م، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر  (10:00 وحتى 14:00).

واعلمت بأن قدرة الخطين تصل (24) ميجاوات، وتابعت بالقول: "لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".

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