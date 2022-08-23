شركة الكهرباء تصدر تنويهًا بشأن خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة

أصدرت شرطة كهرباء غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا بخصوص خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة.

ونوهت كهرباء غزة –في بيان لها- إلى أن أعمال صيانة طارئة داخل الخط الاخضر تجريها شركة الكهرباء "الإسرائيلية" سيتم بموجبها فصل خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2022م، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر (10:00 وحتى 14:00).

واعلمت بأن قدرة الخطين تصل (24) ميجاوات، وتابعت بالقول: "لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".