حرائق جديدة في محافظات شمال وجنوب المغرب

أفاد مسؤول مغربي بأن حرائق جديدة اندلعت في أربع محافظات شمالي وجنوبي المغرب، فيما وثق نشطاء الحرائق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية)، فؤاد العسالي: "اندلعت حرائق في إحدى الغابات القريبة من مطار (محافظة) إفران (شمالا)".

كما "شب حريق كبير في منطقة فيفي التابعة لمحافظة شفشاون (شمالا)، وفي نفس الوقت اندلعت النيران في غابة العياشة بمحافظة العرائش (شمالا)"، وفق تصريح العسالي للقناة الأولى (حكومية).

وتابع: "تم استنفار أربع طائرات من نوع "كاندير" المتخصصة لإطفاء هذه الحرائق، وكل فرق التدخل تعمل إلى جانبها لكي تتم محاصرة وإخماد النيران".

والاثنين، تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق حرائق اندلعت في واحة النخيل بباحة تمسولت سموكن في محافظة طاطا (جنوبا).

وشهدت معظم محافظات المغرب، في الأيام الماضية، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، بلغت 45 درجة في المناطق التي اندلعت فيها حرائق.

وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة المغربية رصد 290 مليون درهم (نحو 29 مليون دولار) لدعم سكان القرى المتضررة من الحرائق التي طالت محافظات في شمالي المملكة.

واندلعت نيران الحرائق في محافظات العرائش ووزان وشفشاون وتطوان وتازة والحسيمة في الأسبوع الثالث من تموز/ يوليو الماضي.

وقضت هذه الحرائق على 10 آلاف و560 هكتارا من الغابات، وشردت سكان عدد من البلدات، وأحرقت منازلهم، وتمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على هذه الحرائق، قبل أن تندلع أخرى الاثنين في بعض هذه المحافظات.

وسنويا، يشهد المغرب حرائق في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحة البلاد، ونشب فيه نحو 165 حريقا منذ بداية 2022 وحتى 13 تموز/ يوليو الماضي.