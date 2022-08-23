سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 23-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث الملايين من الأشخاص في محافظات المملكة الأردنية عن سعر الذهب اليوم في الأردن ولقد عمل فريق فلسطين اليوم على وضع تفاصيل هذه الأسعار التي تتجدد مع كل فترة ولقد لاحظنا في الساعات الأولى وجود عمليات بحث واسعة من قبل المواطنين والمستثمرين والباعة وغيرهم عبر محرك جوجل الشهير ومواقع التواصل في سبيل الوصول إلى هذه الأسعار وهي على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.62 دينار $55.87

سعر الذهب عيار 22 36.32 دينار $51.22

اسعار الذهب عيار 21 34.67 دينار $48.89

اسعار الذهب عيار 18 29.71 دينار $41.91

سعر الذهب عيار 14 23.11 دينار $32.59

سعر الذهب عيار 12 19.81 دينار $27.94

اسعار أوقية الذهب 1,232 دينار $1,738

اسعار جنيه الذهب 277.33 دينار $391.13

اسعار كيلو الذهب 39,617 دينار $55,875



سعر الذهب في الاردن

ونشير لكم في هذه السطور التي نعدها يوميا في خدمة المواطنين ولكل من يريد أن يعرف سعر الذهب في الأردن اليوم ، إلى إن المقالات التي ننشرها حول هذا الموضوع فإنها تحتوي على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، وفميا يلي نكمل معكم باقي أسعار الذهب في الأردن وهي الآتي:-

سعر الذهب في الأردن بالمصنعية

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء للبيع والشراء

كما وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 أغسطس 39.60 34.65 29.70 23.10 19.80

21 أغسطس 39.87 34.88 29.90 23.25 19.93

20 أغسطس 39.87 34.88 29.90 23.26 19.93

19 أغسطس 39.85 34.87 29.89 23.25 19.92

18 أغسطس 40.14 35.12 30.11 23.42 20.07

17 أغسطس 40.25 35.22 30.18 23.48 20.12

16 أغسطس 40.51 35.45 30.38 23.63 20.25

15 أغسطس 40.58 35.51 30.44 23.67 20.29

14 أغسطس 41.15 36.01 30.86 24.00 20.57

13 أغسطس 41.15 36.01 30.86 24.01 20.58



وفي نهاية المقالة التي وضعنا لكم سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 23-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .