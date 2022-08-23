بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 23/8/2022، حملة اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة شملت أسرى محررين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أسرى محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد محمود صلاح (48 عاما)، وشقيقه أشرف (40 عاما)، ومحمد عمر صلاح (30 عاما) بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتيين من قرية فصايل، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين أدهم عايش نواورة، وإبراهيم عدنان نواورة، عقب اقتحامها قرية فصايل شمال أريحا فجرا، ومداهمة منزلي ذويهما.

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 23/8/2022، حملة اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة شملت أسرى محررين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أسرى محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد محمود صلاح (48 عاما)، وشقيقه أشرف (40 عاما)، ومحمد عمر صلاح (30 عاما) بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتيين من قرية فصايل، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين أدهم عايش نواورة، وإبراهيم عدنان نواورة، عقب اقتحامها قرية فصايل شمال أريحا فجرا، ومداهمة منزلي ذويهما.

أسماء المعتقلين:

١. القيادي في حماس فازع صوافطة- طوباس

٢. القيادي في حماس نادر صوافطة- طوباس

٣. علي داود- قفين قرب طولكرم

٤. الفتى أدهم عايش نواورة- فصايل شمال أريحا

٥. إبراهيم عدنان نواورة- فصايل

٦. أشرف صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

٧. المحرر أحمد صلاح- الخضر

٨. محمد عمر صلاح- الخضر

٩. محمد ناجح نافع- نعلين غرب رام الله