بهدفه في مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يحطم 3 أرقام قياسية

نجح محمد صلاح في إحراز هدف في مرمى مانشستر يونايتد ليكون على موعد مع تحطيم مجموعة أرقام قياسية بالجملة.

وتنفس مانشستر يونايتد الصعداء، بعدما حقق الفوز على ضيفه ليفربول 2-1 مساء الإثنين، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل جادون سانشو (16) وماركوس راشفورد (53) هدفي يونايتد، فيما أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد (81).

- الهداف التاريخي لديربي إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد

ويمتلك محمد صلاح سجلًا تهديفيًا مميزًا في مباريات الديربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف خلال الفترة التي قضاها مع ليفربول في المواسم الـ 5 الأخيرة.

ومن المعروف، أن ستيفن جيرارد أسطورة الريدز، كان الهداف التاريخي لمباريات الديربي بين الفريقين في السابق بنفس عدد أهداف محمد صلاح السابق (9 أهداف).

وليصبح محمد صلاح الهداف التاريخي في مباريات ديربي إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد متفوقًا على ستيفن جيرارد (9 أهداف) وواين روني (6 أهداف).

- تخطي مايكل أوين في قائمة الهداف التاريخي لليفربول عبر التاريخ

وكان محمد صلاح يتساوى مع مايكل أوين، نجم هجوم ليفربول السابق في عدد الأهداف التي سجلها كلاهما مع ليفربول بشكل عام، برصيد 158 هدفًا.

حيث كان يقف محمد صلاح ومايكل أوين في المركز التاسع معًا

لكن نجح محمد صلاح في تسجيل هدف، جعله يتخطى بذلك عدد أهداف مايكل أوين وينفرد بالمركز الثامن بمفرده.

3- يفك الشراكة مع روميلو لوكاكو في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

وبهدف محمد صلاح في شباك فولهام في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، نجح في تخطي عدد أهداف ستيفن جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 121 هدفًا.

كما كان يتساوى محمد صلاح مع مهاجم تشيلسي المعار لصفوف إنتر ميلان روميلو لوكاكو، بنفس عدد الأهداف 121.

لكن بهدفه في مانشستر يونايتد فك محمد صلاح شراكته مع لوكاكو، وتقدم إلى المركز الـ 19 في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي على مر العصور.

إذا كان محمد صلاح نجح في تسجيل هدفين ربما يتعادل مع دوايت بورك صاحب المركز الـ 18 برصيد 123 هدفًا في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.