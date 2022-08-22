الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في اغتيال الصحفية داريا دوغينا

دعت الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، لتحديد كافة ملابسات الجريمة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين يوم الاثنين: "ندعو لإجراء التحقيق لتحديد كافة الملابسات المتعلقة بمقتل السيدة دوغينا".

يذكر أن الصحفية داريا دوغينا، ابنة المفكر والفيلسوف الشهير ألكسندر دوغين، لقيت مصرعها بنتيجة تفجير سيارتها بعبوة ناسفة في ضواحي موسكو، ليلة 20 أغسطس.

وأعلن جهاز الأمن الروسي عن "وقوف الاستخبارات الأوكرانية" وراء اغتيال الصحفية، وكشف عن اسم المواطنة الأوكرانية المشتبه بتنفيذها التفجير.