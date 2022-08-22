اسعار العملات في السودان اليوم الثلاثاء23/8/2022- سعر الدولار اليوم في السودان النيلين، انخفض سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات أمس الإثنين 22 أغسطس/آب 2022 لدى السوق الموازية واستقر في البنك المركزي، وتراجع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 578 جنيهاً مقابل 582 جنيهاً، خلال تعاملات أمس، وفي الساعات الماضية، رصد فريق موقع "فلسطين اليوم" عمليات بحث كثيرة على أسعار العملات في السودان اليوم الثلاثاء من قبل الجهمور العربي وخاصة السوداني لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، خاصة وأن أسعار العملات في السودان تلقى اهتماماً كبيرة من قبل الجمهور السوداني والعربي، وأسعار صرفه مقابل العملات العربية والاوروبية.سعر الدولار اليوم في السودان

سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان

وتراجع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 578 جنيهاً مقابل 582 جنيهاً، خلال تعاملات أمس.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 125.41% في يوليو/ تموز من 148.88% في‭‭ ‬‬يونيو/حزيران.

سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء

وتعاني البلاد من معدلات تضخم تصل إلى مستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية الجنيه السوداني وصعود الدولار.

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية من بنك أمدرمان الوطني ليوم الإثنين 22 أغسطس 2022م.

سعر الدولار اليوم في السودان، الخرطوم

بنك أمدرمان الوطني، ملتزمون باستدامة التفوق#بنك_أمدرمان_الوطني pic.twitter.com/BupqNZQWRQ — Omdurman National Bank - بنك أمدرمان الوطني (@ONBsudan) August 22, 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

اسعار العملات في السودان اليوم الثلاثاء23/8/2022- سعر الدولار اليوم في السودان النيلين، سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 573.32 جنيه كمتوسط ترجيحي في الصرافات، و579.62 كمتوسط ترجيحي في المصارف التجارية.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 585 جنيهاً.

اسعار العملات في السودان اليوم

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 678.75 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و686.21 جنيه لدى المصارف التجارية.

فيما جاء سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 740جنيهاً بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر الدولار اليوم في السودان

سعر الريال والدرهم والدينارفي السودان

اسعار العملات في السودان اليوم الثلاثاء23/8/2022- سعر الدولار اليوم في السودان النيلين، سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 150.02 جنيه لدى الصرافات، و151.67 جنيه لدى المصارف التجارية.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 153 جنيهاً.

سعر الجنيه السوداني اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 153.48 جنيه لدى الصرافات، و155.17 جنيه لدى المصارف التجارية.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 158 جنيها.

سعر الدولار اليوم في السودان النيلين

اسعار العملات في السودان اليوم الثلاثاء23/8/2022- سعر الدولار اليوم في السودان النيلين، ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي بنحو 1834.46 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و1854.62 جنيه لدى المصارف التجارية.