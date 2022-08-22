"الزمالك" بطلا للدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه

توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

وكانت جماهير الزمالك تنتظر أن يحسم فريقها اللقب، الثلاثاء، في مباراته أمام الاتحاد السكندري، لكن فريق بيراميدز وفر على الزمالك وجماهيره هذا العناء، بعد الهزيمة من فيوتشر، بهدف دون رد، في الجولة 32 من المسابقة.

وبهذه النتيجة أصبح الزمالك بطل الدوري المصري لموسم 2021-2022 رسميا، حيث يملك 75 نقطة، وأقصى رصيد يمكن أن يصل له بيراميدز المتبقي له مباراتين "74 نقطة"، بعد الهزيمة من فيوتشر.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري، أمام الاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي، وإيسترن كومباني.

وأصبحت هذه المواجهات تحصيل حاصل، يمكن للفارس الأبيض خلالها إراحة اللاعبين الأساسيين، ومنح فرص أكبر لدكة البدلاء.