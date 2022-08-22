سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن اليوم الثلاثاء

وفي مقالنا سعر الدولار اليوم في سوريا الآن اليوم الثلاثاء...سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا، فقد استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 22 أغسطس/آب 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4500 ليرة للشراء، و4540 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

وتشهد سوريا، التي تعاني نزاعاً منذ نحو 11 عاماً، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار ونقصاً شديداً في المحروقات وانقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يومياً دون وجود بدائل حقيقية.

سعر الليرة السورية والتركية مقابل الدولار في #سوريا الإثنين 22-08-2022



📍 دمشق

💵 1 دولار = 4500 ليرة سورية

💶 1 يورو = 4506 ليرة سورية

💶 1 ليرة تركية = 245 ليرة سورية #تلفزيون_سوريا #أخبار_سوريا pic.twitter.com/Iqjok9rp6I — أخبار سوريا - SyriaNews (@Syriatvnews) August 22, 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

وفي مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا، سنوضح لكم أخر التوقعات سعر الدولار في سوريا اليوم، وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الأحد 7 أغسطس/آب الجاري، قراراً رفعت بموجبه سعر لتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بنسبة قاربت الـ130% من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة، ليرتفع سعر لتر بنزين أوكتان 90 غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة، كما زاد سعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو والإسترليني اليوم الثلاثاء في سوريا

وتراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 4506 ليرات للشراء، و4551 ليرة للبيع، مقابل 4514 ليرة للشراء، و4559 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 5305 ليرات للشراء، و5363 ليرة للبيع، مقابل 5314 ليرة للشراء، و5371 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

استمرار انخفاض الليرة السورية أمام الدولار حيث وصل سعر الدولار بدمشق قبل قليل :

4550 ليرة .

متوسط الرواتب في سوريا 80 ألف ليرة مايعادل 18 دولار تخيل يارعاك الله . — عقيدطيارركن عبدالله الحمدان (@yamenhm11) August 18, 2022

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وحافظ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) على مستواه عند 1222 ليرة للشراء، و1236 ليرة للبيعاسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم السبت

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا، صباح اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1196 ليرة للشراء، و1209 ليرات للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل السوري

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 14634 ليرة للشراء، و14789 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم الثلاثاء