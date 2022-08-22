طالع أسعار الذهب في سوريا بتعاملات اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الليرة السورية، حيث هبطت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات لكافة العيارات، وسط موجة ركود في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

و سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 139.8 ألف ليرة (58.04 دولار)، بحسب منصة " gold-price-today" المتخصصة في أسعار الذهب.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى 122.599 ألف ليرة (50.78 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، مسجلا 104.91 ألف ليرة (43.53 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 81.064 ألف ليرة (33.86 دولار) خلال تعاملات اليوم، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 69.912 ألف ليرة (29.02 دولار).

عالميا، هبطت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الاثنين لتصل لأدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ قلت جاذبية المعدن الأصفر بسبب توقعات بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من المركزي الأمريكي وزيادة في قوة الدولار.