حقائق جديدة عن آيفون 14 برو max.. المواصفات والأسعار والعيوب

أطلقت شركة أبل APPLE الأمريكية نسخة رسمية من المُجسم المحاكي لهاتف iPhone 14 Pro max المقرر طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max

بحسب أحدث بيانات صادرة عن شركة أبل نفسها فالهاتف يأتي بكاميرا خلفية كبيرة بدقة 48 ميجابيكسل، كما أن حجم الهاتف 6.7 بوصة.

أبرز مواصفات آيفون 14 برو ماكس

الهاتف مصنوع من الزجاج المقوى وعليه إطار من الألومنيوم للحماية

وزن هاتف آيفون 14 برو ماكس هو 226 جراما

يدعم جميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس

شاشة بمساحة 6.72 بوصة

معدل الترميز في هاتف iPhone 14 Pro max هو 120 هرتز

تقنية شاشة آيفون 14 برو ماكس Qhd

الكاميرا الخلفية في آيفون 14 برو ماكس بدقة 45 ميجابكسل، وهناك كاميرا أخرى للعزل وواحدة للمساحات الشاسعة

الكاميرا تصور بتقنية 8K

الهاتف بدون حواف جانبية

المعالج A16

متوقع أن تستعين أبل بمعالج Qualcomm's Snapdragon X65 5G chip

يدعم تقنية البلوتوث كما يدعم تقنية WiFi 6E

سعة هاتف iPhone 14 Pro max متوقع أن تصل إلى 2 تيرابايت

السعة الداخلية لهاتف آيفون 14 برو ماكس هي 128 جيجابايت

8 جيجا سعر الرامات في هاتف iPhone 14 Pro Max

موعد إطلاق هاتف iPhone 14 Pro max

شركة أبل تعتزم إطلاق الفئة الأولى من هواتف هاتف iPhone 14 خلال سبتمبر/ أيلول المقبل والطرح هنا سيشمل أيضا ساعة أبل الجديدة، ولكن موعد طرح هاتف iPhone 14 Pro max سيكون خلال فبراير/ شباط 2023 المقبل.

وعن موعد طرح هاتف آيفون 14 برو ماكس في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يكون خلال فبراير/ شباط المقبل في المملكة العربية السعودية أولا، ثم في دولة الإمارات ثم باقي الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

عيوب آيفون 14 برو ماكس

الهاتف لا يدعم وصلة AUX

بطارية الهاتف بسعة منخفضة 4500 مللي أمبير

شاحن الهاتف ليس بالسرعة الكافية 20 واط فقط فيما هناك هواتف من الفئة المتوسطة قدرة الشحن لديها تصل إلى 120 واط

الكاميرات الأمامية تستحوذ على مساحة كبيرة من الشاشة

هناك توقعات بأن الهاتف لن يدعم بصمة الوجه

سعر هاتف iPhone 14 Pro Max

حتى الآن لم تعلن شركة أبل APPLE الأمريكية عن أسعار هواتف آيفون 14 ولكن من المتوقع أن يطرح هاتف iPhone 14 بسعر 1100 دولار، وهاتف iPhone 14 Pro بسعر 1250 دولارا، فيما يطرح هاتف iPhone 14 Pro Max بسعر 1500 دولار.

وفي الوطن العربي جاءت الأسعار المتوقعة لهاتف آيفون 14 برو ماكس بنحو 4700 درهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، و5000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، فيما سيصل سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في مصر لنحو 27500 جنيه بعد إضافة الضريبة والجمارك.