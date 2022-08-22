الاحتلال يحول أسيرا من جنين للاعتقال الإداري

حوّلت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" في معسكر سالم، اليوم الإثنين، الأسير أحمد عز الدين عمارنة، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عمارنة يوم الأربعاء الماضي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته، وذلك ضمن حملة اعتقالات شهدتها البلدة طالت 11 مواطنا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع قوات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.