"التنمية" تحدد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022- الإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية2022، تداول العديد من المواقع الاخبارية، معلومات عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، فالبعض نشر وفق تصريحات خاصة من بعض المسؤولي الوزارة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية ، لذلك قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن موعد صرف الدفعة القادمة من شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 ، خاصة وأن الانباء المتداولة كثيرة ومتعددة، لذلك سنوضح لكم موعد صرف الشؤون الاجتماعية المؤكد وفق مسؤولي الوزارة في غزة أو الضفة، كون أخبار وتصريحات المسؤولين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بشأن شيكات الشؤون الاجتماعية تلقى اهتماماً كبيراً من قبل العشرات من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة مع إعلان الاتحاد الأوروبي اعادة استئناف عمليات دعمه المالية للسلطة الفلسطينية بما فيها، مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف اول دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام الجديد 2022

مع إعلان الاتحاد الأوروبي، استئناف دعمه المالي للسلطة الفلسطينية ومن ضمنه شيكات الشؤون الاجتماعية، تزايده عمليات البحث من قبل منتفعي الشؤون الاجتماعية عبر محركات البحث وابرزها محرك قوقل العالمي، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، خاصة وأن التصريحات التي اطلقتها الوزارة تنذر بقرب عملية صرفها، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات أخر المعلومات المتوفرة عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

رابط فحص الشؤون الاجتماعية

وتحدثت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الإثنين، حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت: "بالنسبة لشيكات الشؤون فقد صرح مفوض عام التنمية الإجتماعية بأنه ستكون دفعة لشيكات الشؤون الإجتماعية نهاية شهر ٨ وبداية شهر ٩، وننتظر تصريح وزارة التنمية برام الله خلال الأيام القادمة".

أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم 2022

وفي مقالنا "التنمية" تحدد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022- الإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية2022، فقد رجحت مصادر مقربة من وزير التنمية الاجتماعية أحمد المجدلاني، أن يكون موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، مه نهاية الشهر الحالي.

وبينت المصادر أن آلية الصرف لن تختلف وستبدأ من 750 شيقل حتي 1800 شيكل، حسب التنصيف الموجود والمعتمد لدى الوزارة.



هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وحول المنحة القطرية ، أكدت الكحلوت في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" أنه "بدأ صرف المنحة القطرية منذ الأمس وفق معايير أهمها من استلم أقل من ٢٩ مرة، ومن استلم أكثر من ٢٩ مرة ولديه عدد من الأبناء، إلى جانب عدد من المعايير أعلنا عنها سابقاً".

وأضافت: "كل من تواجهه مشكلة في عدم وصول الكود عليه الإتصال على الرقم المجاني 1700277277 وسيتم حل مشكلته مباشرة".

وأشارت إلى أن "١٢٦ ألف اسماً على قوائم المنحة القطرية، وفي كل شهر يتم الصرف حسب الأسماء التي يتم الرد عليها من الأمم المتحدة".

وأوضحت أن "هناك ٤٦ ألف اسماً على قوائم انتظار المنحة القطرية، ونبذل جهوداً كبيرة لاعتمادهم، وحتى اللحظة لا يوجد أي جديد والأمر عند المانحيين".

وبينت "في حال تفعيل رابط تسجيل المنحة القطرية سنعلن ذلك عبر منصاتنا المعروفة بشكل رسمي".

موعد صرف اول دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام الجديد 2022

و قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان:" إن الإجراءات المتعلقة باستئناف تقديم المساعدات الأوروبية للسلطة تم الانتهاء منها مع نهاية شهر يوليو الماضي، مبيِّنا أن قيمة المساعدات 225 مليون يورو، مخصص منها 50 مليون يورو لبرنامج الشئون الاجتماعية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن موافقته على حِزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 225 مليون يورو بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف العام.

وأوضح أن قيمة الدعم ستخصص لعدة قطاعات، منها دعم الموازنة الفلسطينية لغرض صرف الرواتب، ولدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ودعم مشافي القدس، ومخصصات اجتماعية، وشراء لقاحات كورونا.

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صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

الشؤون الاجتماعية رام الله

وكانت فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية ، أعلنت عن استئناف مساعدات الاتحاد الاوروبي لفلسطين، وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد اشتية، لدى وصولها إلى رام الله "يسعدني أن أعلن أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2021 ستصرف بشكل سريع، بعد إزالة جميع الصعوبات".

وأضافت "صرف هذه المساعدات بات مهما للغاية لدعم الناس، خصوصا الأكثر احتياجا، لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا ما نعمل عليه معا" مع الحكومة الفلسطينية

فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

ويشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.