راصد جوي: كتلة حارة قد تتطور لموجة هي الأكثر حرارة بداية الأسبوع المقبل

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي مساء اليوم الاثنين أن تؤثر كتلة هوائية حارة على البلاد نهاية الأسبوع ، قد تتطور لموجة حارة هي الأكثر حرارة خلال هذا الصيف مع بداية الأسبوع المُقبل.

و حول حالة الجو خلال الأيام القادمة، توقع موقع "طقس فلسطين" أن تبقى درجات الحرارة على حالها يوم غدٍ الثلاثاء، وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهاراً، وتكون الأجواء حارة جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

أما الأربعاء، فيكون الجو حاراً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو حاراً الى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بحوالي ثلاثة الى أربعة درجات مع المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشاً ولطيفاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و تبقى الأجواء حارة يوم الخميس القادم، و لن يطرأ تغير يذكر على الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وحول منتصفها في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية . ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً.

و تستمر الأجواء الحارة في السيطرة على البلاد يوم الجمعة، حيث يبقى الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة دون تغير يذكر على الأجواء، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية. ويسود جو حار للغاية في المناطق الغورية. وفي ساعات المساء يصبح الجو لطيفاً ومريحاً. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

و يصبح الجو حاراً جداً يوم السبت، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة جداً في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية حيث ستكسر الحرارة هناك حاجز 37 مئوية. وفي المناطق الغورية من المتوقع أن تلامس الحرارة حاجز 46 مئوية مع جو حارق. مع المساء يصبح الجو لطيفاً مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبياً. فقط مع ساعات الفجر الباكر والليل المتأخر يصبح الجو لطيفاً خاصة في الجبال.

أما يوم الأحد المقبل، فيبقى الجو حاراً، تكتسب الحرارة قوة إضافية لتسجل أعلى درجة خلال العام 2022 ولتكون أعلى من المعدل السنوي بثمانية الى عشرة درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة في كافة المناطق وخاصة الغورية التي ستتجاوز الحرارة بها حاجز 47 مئوية. مع المساء يتحسن الطقس قليلاً وتنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبياً ويسود جو غير مريح خاصة في المناطق الساحلية مع رطوبة عالية للغاية. والله تعالى أعلى وأعلم.