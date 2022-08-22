زوارق الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين غرب مدينة رفح

أطلقت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين في تصريح صحفي:" إن زوارق الاحتلال الحربية تفتح نيران أسلحتها الرشاشة وفوانيس الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب مدينة رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في صيد الأسماك في بحر قطاع غزة على الدوام، وتجبرهم على ترك عملهم عبر إطلاق النار عليهم مباشرة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقالهم إلى الداخل المحتل.