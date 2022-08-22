مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الآن، أقل من ساعة زمنية تفصل عشاق كرة القدم الانجليزي والجمهور العربي المحب لفريقي ليفربول ومان يونايتد، على اللقاء الذي سيجمع الفريقين في الدوري الانجليزي لحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة 2022، لذلك سنجد بعد قليل عمليات بحث كثيرة ومكثفة عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، لذلك ووفق حرصها الدائم على مواكبة كافة عمليات البحث التي تجرى عبر محركات قوقل وغيرها، وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" هذه المقالة لتسهيل الوصول على متابعي ليفربول وكذلك متابعي مانشستر يونايتد لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر من خلال نشر أفضل الروابط لمشاهدة المباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز مساء اليوم الإثنين، والتي وفق العديد من المراقبين ستحمل اجوائها الاثارة والتشويق.

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يحل فريق ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين 22-8-2022، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول لكسب المباراة وحصد الثلاث نقاط لتعويض تعثره في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي، ويدخل الريد مباراة اليوم وفي رصيده نقطتان فقط، فيما يدخل اليونايتد المباراة برصيد خال من النقاط.

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ينطلق لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة - مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، الحادية عشرة بتوقيت دبي- أبوظبي- الإمارات، مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري لجميع البطولات الإنجليزية وعلى رأسها بطولة الدوري الإنجليزي، وتخصص قناة بي إن سبورت 1 بريميم لنقل أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الإثنين 22 أغسطس.

ولا تزال أصداء الفيديو الذي ظهر فيه محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب الوطنى، متقمصًا شخصية «بابا نويل» برفقة زميله في الفريق كوستاس تسيميكاس، وهما يطرقان باب سيدة عجوز، ويقدمان لها هدية؛ تحظى بمتابعة كبيرة ورصد متواصل من وسائل التواصل الاجتماعى؛ بعد نشره عبر الحساب الرسمى لفريق ليفربول الإنجليزى.

يوم المباراة في مانشستر ومباراة كبيرة في الانتظار 🙌



لنفعلها يا ريدز 👊#يونايتد_ليفربول | #WalkOn pic.twitter.com/Mf1mQi3Bge — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 22, 2022

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ولايتوقف عشاق كرة القدم الإنجليزية، الأوروبية، في البحث عن، ماتش مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر يلا شوت، إضافة إلى القنوات والروابط المباشرة لمشاهدة المباراة، إذ تتولى قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

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ويخوض مانشستر يونايتد وليفربول المباراة في إطار مواجهات الجولة الثالثة للبريميرليج، ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، مانشستر يونايتد يعاني من سوء النتائج بتلقيه هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية أمام برايتون وبرينتفورد، أسفرت عن تذيله جدول الترتيب، وليفربول يهدف للفوز الأول بعدما تعادل أمام فولهام وكريستال بالاس، ويحتل المركز الخامس عشر بنقطتين.

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وضمن مقالنا مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الآن، سيعلق على المباراة، حفيظ دراجي عبر قناة beIN sports 1 HD premium.

وأوضح النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، السبب الأكبر وراء توقيعه على عقد جديد في ملعب الأنفيلد، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح السابق مع ليفربول نهاية الموسم الحالي، أي في صيف 2023.

وانتشرت الكثير من التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، بعدما استمرت مفاوضاته مع مسؤولي ليفربول بشأن تجديد عقده لأشهر طويلة، لعدم تمكنهما من التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالراتب المالي.

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ولكن بعد ذلك، تمكن ليفربول من تجديد عقد محمد صلاح في الأول من يوليو الماضي، حيث سيظل رفقة الريدز حتى عام 2026.

وعندما سُئل عن العامل الأكبر الذي دفعه لتجديد عقده مع ليفربول، قال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "الجماهير".

وأضاف: "الطريقة التي عاملوني بها، مقدار الحب الذي شعرت به منهم تجاهي في كل مكان، وخاصة في الملعب".

وسُئل محمد صلاح عن اللقطة الطريفة التي جمعته مع ترينت ألكسندر أرنولد قبل مواجهة كريستال بالاس يوم الإثنين الماضي، حيث توجه زملائهم لمصافحة الحكام قبيل انطلاق اللقاء، بينما ظل الثنائي في مكانهما قبل أن ينتبها لما يحدث، وهو ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





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واعترف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، فابينيو، أنه كان يتمنى فوز الريدز بأكثر من 5-0 في مباراة مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" بالموسم الماضي 2021/2022.

ولم يشارك فابينيو في تلك المباراة، لكن ليفربول نجح في هز شباك غريمه التقليدي بخماسية كان من بينها هاتريك لصالح قائد منتخب مصر، محمد صلاح.

وتحدث فابينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، وقال: "بصراحة أردت أن نهاجم أكثر ونسجل أهدافًا أكثر، لأننا كنا نلعب بلاعب أكثر بعد طرد بول بوجبا، لقد سيطرنا على المباراة، كمشجع أردت أهدافًا أكثر لتحقيق فوزً تاريخي في أولد ترافورد ولكن 5-0 ليست بنتيجة سيئة".

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وأضاف: "كنت أصرخ أمام التلفزيون، كانت مباراة ممتعة، لكنك كلاعب تفهم ما يدور في الملعب والجماهير كانت سعيدة بالفوز بتلك النتيجة الكبيرة، لأنها أكبر مباراة في إنجلترا، هذا ما كانت عليه دائمًا تلك المباراة منذ مشاركتي بها في 2018، عندما تلعب بشكل جيد فيها يراك الجميع بشكل مختلف وبالتأكيد الصحافة".

وتابع: "من الجيد أن تشارك في مثل تلك المباريات، من الجيد ألا تخسر أمام أكبر منافسيك، يظهرك ذلك قويًا للغاية، مباراة رائعة يتحدث عنها الإعلام كثيرًا، لأنها تهم الجميع سواء الصحافة أو الجماهير، نريد الفوز وحصد أول ثلاث نقاط كاملة ستمنحنا دافعًا كبيرًا في المستقبل".

وواصل تصريحاته: "مانشستر يونايتد فريق كبيا، لديه أموال طائلة للاستثمار، لذا عندما لا ينجح شيء كهذا، اعتقد أنه مفيد لنا لأنه فريق لن يقاتل على الألقاب، إذا حدث هذا ما مانشستر سيتي سأكون سعيدًا، في ظل المنافسة الشرسة على البطولات كل موسم".

وعن بداية الموسم المتذبذبة: "ليست ما أردناه بالفعل، مع تعادلين، لكن هذه البداية فقط، نحن هادئون للغاية، نعلم بأننا يمكننا الفوز بالمباريات لضمان أن لا تصبح الفجوة كبيرة جدًا مع الأندية الأخرى، ليس فقط مانشستر سيتي ولكن ما تزال لدينا 36 مباراة".

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وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والسعودية، وتعد مواجهة ليفربول هي أول اختبار قوي للمدرب الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد منذ توليه مسؤولية الفريق في مايو الماضي، فيما أصبحت هذه المباريات أمرا معتادا للألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول.

ويدرك كلوب أن المواجهة هذه المرة مع مانشستر يونايتد قد تكون أكثر صعوبة، خاصة وأن منافسه ليس أمامه سوى الدفع بكل قوته في المباراة للهروب من قاع جدول المسابقة الذي احتله بسبب الهزيمتين وفارق الأهداف السلبي الكبيرولمشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد هنـــــــــــا