هيئة الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعاً صحياً صعباً

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أنّ الأسير محارب دعيسات (55 عاماً) من بلدة بني نعيم قضاء الخليل، يواجه وضعاً صحياً صعباً وبحاجة لرعاية طبية لحالته، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال حالياً داخل معتقل "رامون" بظروف سيئة.

وأوضحت الهيئة أنّ الأسير دعيسات يعاني من حروق في صدره ويديه وكتفه ووجهه ورأسه وأذنه اليسرى، ونتاجاً لهذه الحروق فهو لا يستطيع السماع بتلك الأذن المصابة، عدا عن الآلام الشديدة التي يشتكي منها بشكل مستمر، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في تناول الطعام بسبب الحروق في الوجه.

وأضافت إنّ الأسير دعيسات لم يتلقى أي علاج ناجع منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، فخلال تواجده داخل ما يسمى "عيادة الرملة" كان يتم منحه مسكنات للآلام فقط بدون تزويده بعلاج حقيقي لمشكلة الحروق التي يعاني منها.

ولفتت الهيئة إلى أنّ الأسير دعيسات بحاجة ماسة لإجراء عدة عمليات جراحية لا سيما في يديه بسبب شدة الحروق فيهما، لكن لغاية اللحظة تُمعن إدارة المعتقل بإهمال حالته عبر المماطلة بتحويله لإجراء العملية أو حتى تحديد موعد لإجرائها.

وأشارت إلى أنّ الطاقم القانوني في الهيئة كان قد تقدم بطلب لإدارة سجون الاحتلال خلال الشهر الماضي لنقل الأسير دعيسات لمشافي الاحتلال وتلقي العلاج اللازم له، لكن لغاية اللحظة لم تستجب للطلب، وهم حالياً بصدد تقديم التماس لمحكمة الاحتلال المركزية لمتابعة ملفه الطبي وتحويله بأسرع وقت ممكن لتلقي العلاج.

يشار إلى أنّ الأسير دعيسات معتقل منذ تاريخ 1/3/2006 ومحكوم بالسجن لـ 35 عاماً وهو متزوج وأب لعدة أبناء.

ويُعاني الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعًا معيشية صعبة، نتيجة الممارسات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي، حيث تحتجز سلطات الاحتلال نحو 4700 أسيرًا في سجونها بينهم 170 قاصر، 32 أسيرة.