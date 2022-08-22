شهاب: العلاقة بين حماس والجهاد ضمان أساسي لاستمرار مشروع المقاومة

عقب مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب مساء اليوم الاثنين على اللقاء الذي جمع حركتي "الجهاد الإسلامي" و "حماس" في غزة اليوم، حيث أكد بأن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية ومدينة القدس، واشتداد الهجمة على الأسرى.

و أوضح شهاب في تصريح له أن حركتي حماس والجهاد هما "رأس حربة المقاومة"، مبيناً بأن هذا اللقاء ليس منفصلاً عن سابقه، كما أن اللقاءات لم تنقطع، و لم يكن هناك قطيعة بين الحركتين حتى في وقت العدوان.

و قال: "نطمئن شعبنا بأن العلاقة بين حماس والجهاد ضمان أساسي لاستمرار مشروع المقاومة وعلى كل المستويات".

و أشار شهاب الى أن الحركتين أثبتتا أنهما أقوى من كل محاولات "دق الأسافين" التي يسعى الاحتلال من خلالها لتحقيق أهدافه.

و أكد بأن التنسيق والتعاون بين الحركتين على مدار الوقت يؤكد أن الاحتلال فشل في محاولات تفتيت البيت الفلسطيني.