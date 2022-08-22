حماس:نريد أن نرسل رسالة للاحتلال أنه لايمكن لأحد أن يحدث خلافا بين السرايا والقسام شركاء الدم

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أنه من خلال اللقاء بين حركتي حماس والجهاد أردنا أن نرسل رسالة بأنه لا يمكن لأي جهة كانت وخاصة الاحتلال أن يحدث أي نوع من الخلاف بين مكونات العمل الوطني المقاوم في الميدان، وأن كتائب القسام وسرايا القدس شركاء في الدم كما هم شركاء في الميدان.

و أوضح قاسم في تعقيب له على البيان الذي صدر بعد لقاء حركتي "الجهاد الاسلامي" و "حماس" في غزة اليوم الاثنين أن اللقاء يأتي في السياق الطبيعي للتواصل والتنسيق عالي المستوى في البعد السياسي والأمني والعسكري.

و أكد أن حماس من خلال هذا الاجتماع تتبنى استراتيجية واضحة وثابتة في تطوير مجالات العمل المشترك بين كل مكونات الفعل المقاوم.

و أضاف: "نسعى لتعزيز غرفة العمليات المشتركة، ونريد أن نوسع دائماً من أسس العمل المقاوم المشترك في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل".

و تابع يقول: "هناك وحدة موقف سياسي حاضرة وبقوة بين حماس والجهاد، فهما يتبنيان خطاً سياسياً واحداً وهو المقاومة الشاملة كخيار لاسترداد حقوق شعبنا".

و أوضح الناطق باسم حماس بأن شعبنا الفلسطيني قادر دائماً على توحيد صفه على خيار المقاومة.

و لفت الى أن الاجتماع رسالة طمأنة لأبناء شعبنا بأن المقاومة موحدة، وستبقى على العهد وستطور من حالات التعاون المشترك بما فيه غرفة العمليات المشتركة.

و تحدث الناطق باسم حماس حول غرفة العمليات المشتركة للفصائل، مؤكداً بأنها تضم كل فصائل المقاومة العسكرية العاملة في قطاع غزة، و هي انجاز وطني استراتيجي غير مسبوق يشمل كل المكونات التي تتخذ قراراتها بشمل منسق، وسنعمل على تطويرها واستمرارها في المرحلة المقبلة.

و أشار الى أن صورة الوحدة بين الفصائل تسبب ضرراً بالغاً للاحتلال وتمنعه من اختراق أي موقف، ولذلك يلجأ لمحاولة إيجاد ثغرات هنا أو هناك؛ لكنه يفشل في كل مرة