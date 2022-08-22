تقرير خضر حبيب لـ"فلسطين اليوم": انتهاء اجتماع قيادي هام جمع المستوي السياسي والعسكري لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ خضر حبيب، اليوم الاثنين، انتهاء اجتماع قيادي هام جمع المستوي السياسي والعسكري لحركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس" في قطاع غزة، عصر اليوم.

وقال القيادي حبيب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "اجتماع حركتي الجهاد وحماس جاء في سياق ترميم العلاقات بينهما على أن تبقى متينة وقوية"، ووصف الاجتماع بأنه "إيجابي".

وأضاف القيادي أن الحركتين توافقتا على تعزيز الترابط والأخوة بينهما لصالح مشروع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان صحفي مشترك خلال الساعات المقبلة بخصوص ما تم التباحث والتوافق عليه في هذا الاجتماع.

وشدّد على أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني، وتابع بالقول: إن " المقاومة ماضية في مواجهة المحتل في كافة الساحات وهي مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض وطرد الغزاة".