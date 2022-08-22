السودان.. تضرر أكثر من 25 ألف شخص ونزوح 2500 آخرين بفعل السيول

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، تضرر أكثر من 25 ألف شخص، ونزوح 2500 سوداني، جراء السيول والأمطار في محلية المناقل (وسط السودان).

وقال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إنه "بين 16 و19 أغسطس/آب الجاري، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في نزوح أكثر من 2500 شخص في محلية المناقل بولاية الجزيرة".

وأضاف المكتب الأممي: "يحتمي النازحون في 4 مدارس حكومية وملعب بمدينة المناقل ويحتاجون للمأوى والغذاء والاحتياجات غير الغذائية والمياه".

وذكر أن استمرار الأمطار الغزيرة أثر على 17 قرية في محلية المناقل، كما أن 9 قرى مازالت محاطة بمياه السيول، وتضرر أكثر من 25 ألف شخص من هذه الكارثة في المنطقة.

وأِشار إلى أن المنظمات الإنسانية موجودة على الأرض لتقييم الوضع وتقديم المساعدات بمجرد أن تكون الطرق مفتوحة.

وتضم المناقل أكبر محليات ولاية الجزيرة نحو 545 قرية وحيا سكنيا.

وفي السياق، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان" عن تشكيل لجنة قومية برئاسة عضو مجلس السيادة "الطاهر حجر" لمتابعة توفير المعينات والدعم اللازم للمتأثرين من السيول والأمطار، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

ووجه "البرهان" سلاح المهندسين بالجيش السوداني، لتحريك معداته وإنشاء معابر توصل إلى منطقة المناقل، لإيصال المواد الغذائية للمواطنين المتضررين من السيول.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الطوارئ في 6 ولايات بالبلاد، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة، هي نهر النيل (ِشمال) والجزيرة (وسط) والنيل الأبيض وغرب كردفان (جنوب) وجنوب دارفور (غرب) وكسلا (شرق)".

والسبت، قال متحدث الدفاع المدني السوداني (حكومي) "عبدالجليل عبدالرحيم" إن عدد من لقوا مصرعهم جراء السيول بالبلاد بلغ 79 شخصا، منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة في 14 أغسطس/آب الجاري، تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو/حزيران 2022.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.