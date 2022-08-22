الجهاد الإسلامي تلتقي السفير اليمني في دمشق

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الساحة السورية السفير اليمني عبد الله علي صبري في مقر السفارة اليمنية في العاصمة السورية دمشق، جاءت الزيارة عقب انتهاء معركة وحدة الساحات التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ضد كيان الاحتلال.

وهنأ السفير اليمني الشعب الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على هذا الانتصار وأثنى على شجاعة القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وعلى دور سرايا القدس في معركة وحدة الساحات مؤكداً اهتمام ومتابعة الشعب اليمني لما يجري في فلسطين لحظة بلحظة، مشيراً إلى أنّ العدو الصهيوني لم يعد يحتمل معارك طويلة المدى بسبب الانقسامات السياسية والوضع النفسي للمستوطنين، ومؤكداً على أنّ اليمن سيكون جزءاً رئيسياً في الحرب مع الكيان الصهيوني.

ومن جهته تحدّث الأخ أبو مجاهد ممثل حركة الجهاد في سورية بأنّ الهدف الأساسي للعدوان على قطّاع غزّة كان يتمثّل في استهداف حركة الجّهاد الإسلامي وسرايا القدس، مؤكداً بان الاغتيالات لن تضعف الحركة بل ستزيدها قوةً انطلاقا من واجبها الديني وحفاظاً على وصيّة الشهداء.