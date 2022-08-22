قوات الاحتلال تماطل بإجراءات تحويل جثمان الشهيد محمد الشحام

قال المحامي المقدسي مدحت ديبة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يماطل بإجراءات تحويل جثمان الشهيد محمد الشحام(21 عاماً)، من بلدة كفر عقب شمال القدس، إلى معهد أبو كبير للطب العدلي، ليتم تشريحه.

وأوضح ديبة –في تصريح صحفي- أن الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال يحتجز جثمان الشهيد الشحام، رغم أن هذا هو اليوم الثالث بحسب قرار محكمة الاحتلال، التي ألزمت به للنيابة العامة بتشريح الجثمان بحضور طبيب فلسطيني، ولكن حتى هذه اللحظة لا يزال الجثمان لدى الجيش.

وأضاف، في حال انتهاء هذا اليوم دون نتيجة، طلبت العائلة التوجه مرة أخرى للقضاء من أجل فتح ملف تحقير بعنوان "تحقير قرار المحكمة".

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قد وافقت على طلب قدمته عائلة الشحام لتشريح جثمان نجلها الشهيد محمد.

وقتلت قوات الاحتلال الشهيد الشحام، في الـ15 من آب الجاري، بعد أن فتح باب منزلهم، فباغته الجنود بإطلاق النار عليه مباشرة من مسافة صفر.