شؤون الأسرى يكشف عن مستجدات لحالة الأسير ناصر أبو حميد

كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، اليوم الاثنين، تطورات ومستجدات حالة الأسير المريض ناصر أبو حميد، بعد أن زاره أمس في عيادة سجن الرملة.

وأوضح عجوة، أن الأسير أبو حميد، على كرسي متحرك، تلازمه أنبوبة أكسجين، ويعاني من آلام حادة بالصدر.

وتبين أن نتيجة الصورة الطبقية التي أجريت لرأس الأسير، أكدت وجود ورم بمنطقة الدماغ بحجم 1 سم و7 ملم.

و قال أبو حميد فيما يتعلق بصورة الدماغ: "كان من المفترض أن أجري الصورة الطبقية قبل ما يزيد عن ستة أشهر ولكن بسبب المماطلة لم تجري لي سوى مؤخرًا".

ومن المقرر إجراء تصوير طبقي وفحوصات لجميع أنحاء جسم الأسير بداية الشهر القادم، وبناء على نتيجة الفحوصات سيتم اتخاذ قرار حول الاستمرار في جلسات العلاج الكيماوي من عدمه، ومعرفة مدى استجابة جسمه للجلسات والعلاج الذي كان قد أخذه في الماضي.