الخارجية الفلسطينية تعزي العراق بضحايا حادث الانهيار الترابي

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تعازيها لجمهورية العراق الشقيق، بضحايا حادث الانهيار الترابي في محافظة كربلاء، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الخارجية –في بيان لها- وقوفها إلى جانب العراق الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا، معربة عن ثقتها بقدرة العراق على إنجاح جهود انقاذ واسعاف العالقين ومواجهة هذه المحنة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد، عن الحصيلة شبه النهائية لانهيار جزء من مزار ديني بأربع وفيات وست إصابات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "استخرجت ست إصابات مختلفة من تحت الأنقاض وأربع وفيات لغاية كتابة هذا البيان".

وأضافت أن "جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة".