أكلات صحية بدون زيت- طريقة تحضير وجبات طعام صحية، يبحث الكثير عن إعداد أكلات صحية بدون زيت، وأكلات صحية بدون زيت بالصور والمقادير، فمع حلول شهر رمضان المبارك تلجأ جميع ربات البيوت إلى البحث عن عدد من الوصفات الصحية التي يمكنهن الاستعانة بتحضيرها على مائدة الفطور لتجنب مشاكل الاضطرابات الهضمية التي قد تحدث نتيجة لاضطراب نظام الأكل خلال هذه الأيام المباركة، لذا نقدم تشكيلة متنوعة من أجمل الاكلات الصحية الخالية تمامًا من أي مواد دهنية بالخطوات والتفاصيل.

أضرار الزيت في الطعام

إن الزيت يعد واحدًا من المواد الدهنية الشهيرة التي تلجأ إليها فئة كبيرة من ربات البيوت في إعداد الكثير من أصناف الطعام الشهية، ولكنه وفي الوقت ذاته قد يتسبب في إحداث أضرار بالغة لجسد الإنسان في حالة زيادته عن المعدل الطبيعي، ولعل من أبرز هذه المخاطر كل مما يلي:

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والتي يترتب عليها عدد كبير من الأمراض الخطيرة مثل تصلب الشرايين.

زيادة الوزن بمعدل كبير وسريع.

إحداث حالة عامة من الاضطرابات الهضمية الملحوظة مثل عسر الهضم والغثيان والانتفاخ وغيرها..

ارتفاع نسبة سكر الدم مما يترتب عليه زيادة نسب الإصابة بمرض السكري.

اكلات صحية بدون زيت

هنالك عدد كبير من الوصفات الصحية التي يمكن إعدادها وتحضيرها دون استخدام أي مواد دهنية مثل الزيت أو السمن أو الزبدة، ومنها على سبيل المثال كل مما يلي عرضه خلال السطور القادمة:

وصفة البانية المشوي مع الخضروات

تعد هذه الوصفة من أسرع وأسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، علاوة على مذاقها الشهي واللذيذ، وفيما يلي سيتم الاطلاع على طريقة تحضيرها بالخطوات والتفاصيل:

المقادير

تشتمل هذه الوصفة على عدد من المقادير والمكونات الأساسية مثل:

صدور دجاج مخلية.

بصل مفروم.

عدد 3 فصوص كاملة من فصوص الثوم المفروم.

عدد نصف كوب من البقدونس المفروم أو المقطع إلى قطع صغيرة.

كوب من الزبادي.

بهارات وتوايل مثل الملح والفلفل الأسود والبابريكا.

خضروات متنوعة مثل الكوسة والجزر والبطاطس والفاصولياء.

طريقة التحضير

يمكن تحضير هذه الوصفة ببساطة شديدة من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

تتبيل صدور الدجاج بشكل مبدأي بالبصل والثوم والخضرة والزبادي والبهارات، ثم يتم تركها لفترة زمنية معقولة في التتبيلة.

وضع صدور الدجاج في إناء مع جميع الخضروات المحببة لكل فرد مثل البطاطس والكوسة والفاصولياء والجزر، ثم يتم وضعها في الفرن حتى تمام النضج.

تقدم هذه الوصفة أما مع رز أبيض مسلوق أو مع الخبز الأسمر.

اكلات صحية بدون زيت

وصفة السمك المشوي بدون زيت

يعتبر السمك من أثمن أنواع الأطعمة التي تحتوي على قدر كبير من الفائدة نظرًا لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وفيما يلي سيتم الاطلاع على وصفة لذيذة للسمك المشوي بالمقادير والخطوات:

المقادير

إليكم فيما يلي قائمة بالمقادير الكاملة لوصفة السمك المشوي في شكل نقاط مرتبة ومنظمة:

سمك بلطي.

ليمون.

خل أبيض.

مجموعة من البهارات المتنوعة مثل بهارات السمك والملح والفلفل والكمون والفلفل الحامي والبابريكا والكسبرة.

حلقات من الطماطم.

حلقات من الفلفل الأخضر.

حلقات من البصل.

طريقة التحضير

لتحضير هذه الوصفة اللذيذة لابد من اتباع هذه الخطوات كما جاءت بالترتيب:

تجهيز تتبيلة السمك من خلال دمج البهارات السابقة مع الخل الأبيض والليمون.

غسل السمك جيدًا، ومن ثم يتم تعبئته بالخلطة السابقة.

وضع حلقات من الطماطم والفلفل الأخضر والبصل في أسفل الصينية أو الإناء، ومن ثم يتم وضع السمك فوقها، ويتم إدخاله لفرن الموقد حتى تمام النضج.

وصفة السمك المشوي بدون زيت

وصفة البطاطس المقرمشة دون زيت

تعد البطاطس واحدة من الأكلات اللذيذة التي لا يختلف على حبها اثنين، وسوف تتطرق هذه السطور القادمة للاطلاع على وصفة سهلة ولذيذة للبطاطس الكرسبي المقرمشة دون الحاجة إلى زيت أو أي من المواد الدهنية الأخرى:

المقادير

تتطلب هذه الوصفة عددًا من المقادير والمكونات البسيطة التي تتواجد في أي بيت، ومنها على سبيل المثال:

عدد 2 ثمرة من البطاطس.

ملعقة من السميد أو النشا.

توابل مثل الملح والفلفل.

حوالي ثلث كوب من الماء.

طريقة التحضير

يمكن تنفيذ هذه الوصفة ببساطة شديدة من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

خلط ملعقة السميد أو النشا مع الماء والتوابل.

وضع البطاطس المقطعة إلى شرائح صغيرة في هذا الخليط لفترة زمنية معقولة.

وضع البطاطس في طاجن في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج.

أطعمة بدون دهون

إليكم خلال هذه السطور القادمة قائمة بأبرز الأطعمة الصحية التي يمكن الاستعانة بها في الوجبات الغذائية والتي تخلو تمامًا من الدهون الضارة أو المؤذية لصحة الجسد:

لحم سمك السلمون.

لحم الأرانب.

صدور الدجاج.

الخضروات بمختلف أنواعها مثل الخس والخيار والهليون والكوسا والفلفل الأخضر وغيرها..

الفواكه الغنية بالألياف الغذائية مثل التوت والتفاح والفراولة والكيوي وغيرها..

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير وقمح الحبة الكاملة وغيرها..