محكمة الاحتلال تصدر حكماً بحق الأسيرين وجدي ضراغمة و حمزة الدبس

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال في "عوفر" أصدرت حكماً بحق الأسيرين وجدي ضراغمة (22 عاماً)، وحمزة الدبس (21 عاماً) من مخيم الدهيشة/بيت لحم.

وأوضح النادي أن المحكمة حكمت على الأسير ضراغمة بالسجن لمدة 11 عاماً، وعلى الأسير الدبس 10 أعوام ونصف، ولكل منهما غرامة مالية بقيمة 2500 شيقل، على خلفية مقاومة الاحتلال، لافتاً إلى أن الأسير ضراغمة اُعتقل في شباط/فبراير 2019 من منزله، والأسير الدبس اُعتقل في آب/أغسطس 2020 من على حاجز "الكونتينر".

يُذكر أنهما تعرضا لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، ويقبعان اليوم في سجن "عوفر".