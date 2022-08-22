الاحتلال يستهدف رعاة أغنام والصيادين في قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز تجاه عمال شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة، ورعاة الأغنام جنوب القطاع.

وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق المحافظة الوسطى أطلقوا وبكثافة نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عمال محجر الرمال شرق محافظة الوسطى واجبروهم على مغادرة مكان عملهم.

وقال إن قوات الاحتلال المتمركز شرق خان يونس أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع أيضا تجاه رعاة الأغنام شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس واجبروهم عنوة على مغادرة منطقة الرعي.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه المزارعين ورعاة الأغنام على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

في السياق ذاته، لاحقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين شمال قطاع غزة وسط إطلاق للنار والغاز وفتح مضخات المياه تجاهها.

وأفاد مراسلنا بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال قطاع غزة لاحقت مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة الواحة شمال القطاع وأطلقت النار والغاز المسيل للدموع وفتحت مضخات المياه تجاهها وأجبرتها على مغادرة البحر عنوة.

يشار إلى أن الزوارق الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز وتفتح مضخات المياه تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القطاع وتحرم الصيادين من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.