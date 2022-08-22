وفاة 4 أطفال غرقاً إثر السيول في موريتانيا

لقي 4 أطفال مصرعهم غرقاً في ولاية كيدي ماغه بموريتانيا، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة بالمنطقة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: "لقي 4 أطفال مصرعهم غرقاً جراء السيول في قرية انيوردل ببلدية حاسي شكار في ولاية كيدي ماغه".

وأشارت الوزارة، إلى أن الأمطار تسببت خلال الـ 24 ساعة الماضية في أضرار مادية في العديد من المدن والقرى جنوبي وشرقي ووسط البلاد.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي تسببت الأمطار في وفاة العشرات من الموريتانيين في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشهد موريتانيا بين يوليو وأكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، هطول أمطار غزيرة، تتسبب في خسائر مادية وبشرية.