لؤي المدهون يوضح بشأن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية!

أكد لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية غزة اليوم الاثنين 22/8/2022 ، إن قرار صرف رواتب مستفيدي مخصصات التنمية الاجتماعية بيد وزارة المالية برام الله ، والأمور متقدمة وفي القريب سيكون الصرف.

وبين خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم "أن موعد الصرف النهائي هو قرار حكومي، ولا يمكن أن تستبق الأمور ونحن نقول إن هناك انفراجه ونطمئنهم بأن الأمور إيجابية .

وبين أن أسماء الدفعة القادمة التي سيتم الصرف لها هي نفسها التي تلقت مساعدة سابقة ، مبيناً أن الأمور ستكون أكثر وضوحاً في الأول شهر أيلول.