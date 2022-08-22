ليفربول ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد فى كلاسيكو نارى اليوم ..فما الموعد؟



يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد فى كلاسيكو إنجلترا النارى، المقرر إقامته فى التاسعة مساء اليوم، السبت بتوقيت القاهرة.

وتقام مواجهة الريدز ضد مان يونايتد على ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2022-2023.

ويدخل الفريقان مواجهة الليلة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يبحث ليفربول ومانشستر يونايتد عن الانتصار الأول فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير دون رصيد.

وتعادل ليفربول فى المواجهتين الافتتاحيتين بمشواره بالنسخة الجديدة من البريميرليج أمام فريقي فولهام وكريستال بالاس على الترتيب. وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها ليفربول فى الفوز بأول مباراتين في الدوري الإنجليزي منذ وصول مدربه الألماني يورجن كلوب لتدريب الفريق في 2015.

فيما خسر مانشستر يونايتد فى أولى مباراتين بالبريميرليج هذا الموسم، حيث تعرض لهزيمة ثقيلة أمام مضيفه فريق برنتفورد برباعية نظيفة، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية سبقها بالهزيمة أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.