جدول مباريات كأس العرب للناشئين 2022- من المواضيع المهمة لعشاق الكرة المستديرة، خاصةً بعد أن أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن المواعيد المنتظرة لمباريات كأس العرب للناشئين تحت 17 عام 2022 والتي ستلعب مبارياتها على ملاعب الجزائر في مدينة وهران ابتداءً من 23 أغسطس أب وحتى 8 سبتمبر/أيلول المقبل 2022. ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عن بطولة كأس العرب للناشئين 2022

مجموعات كأس العرب للناشئين 2022

يلعب 16 منتخباً في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عام 2022 والتي ستلعب مبارياتها على ملاعب الجزائر في مدينة وهران بالتحديد، وفيما يلي تقسيم المجموعات:

المجموعة الأولى: منتخب الجزائر ومنتخب فلسطين ومنتخب الإمارات ومنتخب السودان.

المجموعة الثانية: تضم منتخب تونس ومنتخب ليبيا ومنتخب عمان ومنتخب اليمن،

المجموعة الثالثة: منتخب المغرب ومنتخب العراق ومنتخب جزر القمر ومنتخب موريتانيا.

المجموعة الرابعة: تضم منتخب مصر ومنتخب سوريا ومنتخب السعودية ومنتخب لبنان.

جدول مباريات كأس العرب للناشئين 2022

يلعب 16 منتخباً في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عام 2022 والتي ستلعب مبارياتها على ملاعب الجزائر في مدينة وهران بالتحديد. ابتداءً من 23 أغسطس أب وحتى 8 سبتمبر / أيلول المقبل 2022.، وفيما يلي جدول مباريات كأس العرب للناشئين 2022:

يلعب 16 منتخباً في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عام 2022 والتي ستلعب مبارياتها على ملاعب الجزائر في مدينة وهران بالتحديد، وفيما يلي تقسيم المجموعات:

مواعيد مباريات كأس العرب للناشئين 2022

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن المواعيد المنتظرة لمباريات كأس العرب للناشئين تحت 17 عام 2022 والتي ستلعب مبارياتها على ملاعب الجزائر في مدينة وهران ابتداءً من 23 أغسطس آب وحتى 8 سبتمبر / أيلول المقبل 2022:

تبدأ مباريات مرحلة المجموعات في 23 أغسطس / آب 2022 بـأربع مباريات حيث يلعب الجزائر المضيف مع فلسطين. كما تلعب الإمارات مع المنتخب السوداني ضمن منافسات المجموعة الأولى. أما في المجموعة الثانية فسيلعب منتخب تونس ضد منتخب ليبيا والمنتخب اليمني أمام منتخب سلطنة عمان.

ثم تستكمل يوم الأربعاء 24 أغسطس / أب سيلعب منتخب المغرب مع منتخب العراق. ومنتخب جزر القمر ضد منتخب موريتانيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وفي المجموعة الرابعة يواجه منتخب مصر منتخب السعودية ويلعب منتخب سوريا مع منتخب لبنان.

من ثم تلعب مباريات الجولة الثانية في يومي 26 و 27 أغسطس / آب. فيلعب بتاريخ 26 أب أغسطس منتخب فلسطين ومنتخب الإمارات. ومنتخب السودان مع منتخب الجزائر ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتلعب ليبيا مع سلطنة عمان كذلك تونس مع المنتخب اليمني ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي الموافق لـ 27 أغسطس، سيلعب منتخب العراق مع منتخب جزر القمر ومنتخب موريتانيا مع المنتخب المغربي في منافسات المجموعة الثالثة، ويلتقي المنتخب المصري مع منتخب لبنان والمنتخب السعودي ضد المنتخب السوري ضمن مباريات المجموعة الرابعة. كما تختتم مباريات مرحلة المجموعات في يومي 29 و30 أغسطس آب، حيث تلعب الجزائر مع الإمارات، ومنتخب السودان مع المنتخب الفلسطيني لحساب المجموعة الأولى، كذلك اليمن مع ليبيا وتونس مع سلطنة عمان في المجموعة الثانية.

وتنتهي مباريات المجموعات في يوم 30 أغسطس / آب. حيث يلعب المنتخب المغربي ضد منتخب جزر القمر ومنتخب موريتانيا مع منتخب العراق في المجموعة الثالثة. كذلك يلعب منتخب مصر مع منتخب سوريا ولبنان مع السعودية لحساب المجموعة الرابعة.

ملاعب مباريات كأس العرب للناشئين 2022

ستلعب كافة مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة على ملعبين اثنين فقط. وهما ملعب السيق في مدينة وهران في الجزائر بالإضافة إلى ملعب مستغانم في مدينة وهران بالجزائر أيضًا. ابتداءً من 23 أغسطس آب وحتى 8 سبتمبر / أيلول المقبل 2022.