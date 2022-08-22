ما الفرق بين السكر والعسل في تحلية القهوة؟

تكتشف الدراسات العلمية الفوائد الصحية الإيجابية للقهوة يومًا بعد يوم، وكما أن هناك من لا يمكنهم التخلي عن احتساء فنجان من القهوة في الصباح، فإن هناك من لا يحبون نكهة أو مذاق القهوة على الرغم من أن هناك الكثير من أنواع القهوة ذات طرق تحميص وظروف النمو المختلفة، وحتى أنواع من حبوب البن المختلفة.

خيارات المُحليات

ولتغيير النكهة والمذاق، يمكن أن تساعد إضافة الحليب لعمل لاتيه أو كابتشينو، ولكن يتعين على الكثيرين المفاضلة بين الحصول على السكر أو أي مادة تحلية أخرى للمساعدة في جعل الطعم أكثر متعة.

وأفادت جمعية القهوة الوطنية الأميركية أن ما يزيد قليلاً عن نصف شاربي القهوة يفضلون إضافة مُحلي إلى مشروبهم الصباحي. فإذا كان الشخص بحاجة إلى احتساء الكثير من القهوة على مدار يوم مزدحم أو للعمل في النوبة الليلية، فإنه بالتالي يضيف الكثير من السكر غير الضروري إلى نظامه الغذائي.

العسل بديل مُحتمل

وتقول كلية الطب بجامعة هارفارد إن تناول السكر المضاف يمكن يساهم في آثار صحية سلبية مثل ارتفاع ضغط الدم والالتهاب وزيادة الوزن ومرض السكري وأمراض الكبد الدهنية. كما يعتبر العديد من مواد التحلية غير السكرية خيارات غير فعالة كبدائل غذائية ويمكن أن يكون لها تأثيرات غير مرغوبة على المدى الطويل. ولكن يمكن أن يكون العسل أحد البدائل المحتملة للسكر مع بعض الفوائد الصحية.

ويستخدم العسل، كمُحلٍ طبيعي، غالبًا عند احتساء البعض للشاي. ويمكن أن يكون الخيار الأفضل بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بديل طبيعي للسكر لقهوتهم.

وتشير تقارير، نشرها موقع "هيلثلاين" Healthline، إلى أن العسل يحتوي على نسبة أعلى من الفركتوز مقارنة مع السكر. إن الفركتوز هو مركب ذو نكهة حلوة أقوى من غيره مثل الجلوكوز، بما يعني أن استخدام العسل في التحلية لا يحتاج لإضافة كميات كبيرة مثل السكر للحصول على نفس النكهة الحلوة.

ويحتوي العسل على سعرات حرارية أعلى بقليل من السكر وفقًا لـ Healthline، ولكن نظرًا لأن المرء سيحتاج إلى كمية أقل منه للحصول على نفس المذاق الحلو، فمن المحتمل أنه سيوفر السعرات الحرارية. يحتوي أيضًا على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من السكر، مما يعني أنه لن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. ويتميز العسل عن باقي مواد التحلية والسكر بأنه يحتوي أيضًا على كميات ضئيلة من المعادن والفيتامينات.

وفقًا لـPerfect Daily Grind، يكمن أحد العوائق المُحتملة في استخدام العسل لتحلية القهوة، في أنه له نكهته الخاصة. ويتميز السكر في هذه الحالة لأنه يضيف الحلاوة دون التأثير على نكهة القهوة. ولكن يمكن التغلب على هذه النقطة من خلال اختيار نوع مناسب من العسل للاستخدام. وفي هذا السياق، ينصح الخبراء باستخدام عسل الأكاسيا والبرسيم وهما خياران جيدان للنكهات المحايدة.