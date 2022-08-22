بالفيديو شاهد: سقوط مذيع عراقي "مغمى عليه" على الهواء مباشرة

أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الإعلامي العراقي ريناس علي مغشيا عليه أثناء تقديمه برنامجا تلفزيونيا كان يبث على الهواء مباشرة في قناة العهد.

وكان التعب والإرهاق باديين في وجه وصوت الإعلامي ريناس علي قبل لحظات من سقوطه أثناء تقديمه حلقة برنامج "بتوقيت العاصمة" في قناة العهد الفضائية.

قبل السقوط، صمت ريناس علي لبرهة ثم ضرب بيده على ركبته قبل أن يقول "لا حول ولا قوة إلا بالله" ثم يسعل مرتين، كانت ثانيتهما طويلة، قبل أن ينهار مغشيا عليه ويسقط عن كرسيه إلى أرضية الاستديو.

وعقب ذلك جرى قطع بث البرنامج.

وقالت قناة العهد في وقت لاحق أن الإعلامي ريناس علي "تعرض لوعكة صحية أثناء تقديمه حلقة البرنامج".

ولم تقدم القناة تفاصيل إضافية حول طبيعة الوعكة او الحالة الصحية للإعلامي ريناس علي. غير أن معلقين تحدثوا عن إصابته بجلطة جراء ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وريناس علي يقدّم برنامجاً بتوقيت العاصمة على قناة العهد الفضائية منذ 2016. وقبلها عمل في تقديم وإعداد برامج الصحافة الاستقصائية منذ العام 2010، كبرنامج "كلام ليكس" على قناة "السومرية"، كما قدّم برنامج "الشاهد" على قناة "دجلة الفضائية".

وكان بدأ مسيرته الإعلامية عام 1996، من خلال عمله في إذاعة "صوت الجماهير"، حيث كان مذيعاً ومحرراً ومعدّاً للبرامج ومهندساً للصوت.