برناردو سيلفا يحدد مصيره بـ "كلمتين"

لمح برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي إلى أنه سيبقى مع بطل الدوري الإنجليزي، متجاهلا العرض الذي قدمه برشلونة الإسباني لضمه خلال الصيف الجاري.

وقال سيلفا في تصريحات لموقع ناديه، بعد التعادل المثير بنتيجة 3-3 أمام نيوكاسل في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "أنا سعيد" مع مانشستر سيتي.

ولعب الجناح البرتغالي دوراً مهما في تحويل تأخر فريقه 1-3 إلى التعادل، حيث سجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد أن صنع الأول لزميله إلكاي غوندوغان.

وقال سيلفا (28 عاما) عقب اللقاء: "أنا سعيد هنا. أبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي. أنا شديد التركيز هنا"، في رد على ما يبدو على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى "كامب نو".

وكانت وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى مانشستر سيتي بدأ بالفعل مفاوضات مع ممثلي اللاعب، بهدف تمديد عقده والإبقاء عليه في ملعب "الاتحاد" حتى عام 2027 بدلا من 2025.

وحسب التقارير، فإن المفاوضات تشمل عرضا من النادي بمضاعفة راتب سيلفا، البالغ حاليا 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصل إلى 300 ألف.

وكان المدير الفني لمانشستر سيتي غوسيب غوارديولا أكد في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، أن النادي لا ينوي بيع سيلفا.