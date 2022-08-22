غانتس: نعارض الاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الحرب "الإسرائيلي"، بني غانتس، صباح اليوم الاثنين، في مقابلة إذاعية، أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي المتبلور مع إيران، واصفًا إياه بـ"السيئ".

وأضاف غانتس أن الاتفاق الجديد كما يبدو مغايراً ولا يتماشى مع الالتزامات الأميركية تجاه إسرائيل التي تعمل لإحباطه بطرق مختلفة، في تلميح لخيار عسكري ضد إيران.

وجاء تصريح غانتس صباح اليوم في الوقت الذي توجه فيه أمس مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حالوتا، إلى واشنطن لطرح التحفظات والاعتراضات الإسرائيلية على الاتفاق.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حالوتا سيلتقي غدا الثلاثاء في واشنطن نظيره الأميركي، جيك سوليفان.

وكان تقرير لموقع "والاه" الإسرائيلي، قد ذكر مساء السبت، أن الولايات المتحدة تحاول في الأيام الأخيرة طمأنة إسرائيل، بأن التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران ليس وشيكا كما يبدو، وأنها لن تقدم أي تنازلات إضافية في المفاوضات غير المباشرة مع طهران.

ووفقا لموقع "والاه"، فقد نقل مسؤولون في البيت الأبيض رسائل طمأنة لإسرائيل، مشيراً إلى أن رسائل "التهدئة" تلك لم تبدد القلق في إسرائيل.

وقال مصدر أميركي رفيع المستوى لمراسل "والاه" براك رافيد: "إننا قد نكون قريبين من إبرام صفقة أكثر مما كنا قبل أسبوعين، لكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن نتائج المفاوضات ولا تزال هناك فجوات في المواقف مع إيران. على أية حال، إن التوقيع على الاتفاق النووي ليس متوقعا أن يتم في المدى القريب المباشر".